女優の剛力彩芽が16日にInstagramを更新。雰囲気激変のロングヘア姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。【別カット】「どストライクです」剛力彩芽の私服姿をもっと見る（6枚）出演する舞台『四畳半神話大系』の上演が17日からスタートする剛力が投稿したのは私服姿のオフショット。写真にはStella Mccartneyのフーディにロングスカート、スニーカーというカジュアルな装いが収められている。ロングヘア＆カジュアルコ