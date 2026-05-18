仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第19回「過去からの刺客」が17日に放送され、小一郎（仲野）が妻・慶（吉岡里帆）の言葉に涙を流すと、ネット上には「ついにデレた!!」「夫婦になれたな」「今夜は号泣回」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】第19回には上杉謙信（工藤潤矢）も登場！慶に他国の武将と内通しているという疑惑が浮上。小一