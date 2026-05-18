ファーム・ロッテ×楽天戦プロ野球、ロッテのドラフト1位ルーキー・石垣元気投手が17日、ファーム・リーグの楽天戦で圧巻の投球を披露した。6回から1イニングを投げ、三者連続三振を奪う好投を披露。最速156キロを記録した球威に注目が集まっている。圧巻のピッチングだった。1-4とビハインドの6回、3番手としてマウンドに登場した石垣。先頭の繁永を139キロのスプリットで空振り三振に仕留めると、次打者の水上は152キロのス