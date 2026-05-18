堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第6話が17日に放送され、広江（山口智子）が伍鉄（堤）たちの前である事実を暴露すると、ネット上には「爆弾ぶっ込んだー」「展開早い!!」「タイミングやばい笑」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】伍鉄（堤真一）と昊（玉森裕太）は銭湯で“裸の付き合い”『ＧＩＦＴ』第6話よりメモリアルカ