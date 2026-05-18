志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第6話が17日に放送。桃子（仁村紗和）がミンソク（志尊）に別れを告げる展開に反響が集まっている。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第6話映里（長濱ねる）が登場家族も地位も失った韓国の財閥御曹司・ミンソクは、23年ぶりに日本で再会した診療所の医師・桃子に思いを告白。『10回切って倒れない木はない