家族の様子に異変を感じたとき、どこまで踏み込むべきか迷うことがあります。今回は、筆者が母の変化に戸惑い、立ち止まっていたとき、姉の決断に背中を押されたお話です。 突然の違和感に戸惑う朝 私が実家で暮らしていた頃のことです。ある朝、「おはよう」と声をかけると、母はうつむいたまま「ごめんなさい」と言いました。 「え？ 何が？」 理由を聞いても、はっきりした答えは返ってきません。キッチンに立っていて