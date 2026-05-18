２０２１年１１月に９９歳で死去した瀬戸内寂聴さんの秘書・瀬尾まなほさんが、生前の２ショットを公開した。「５／１５は先生の誕生日。生きていたら１０４歳になります」と書き出し、寂聴さんの誕生日だった１５日に自身のインスタグラムを更新。亡くなってから約５年。「長男が小学生になり、先生にランドセル買ってもらおう〜なんて話してたのが本当実現できたらよかったのにってつくづく思います」と悲しんだ。うれしそ