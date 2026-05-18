プロ野球パ・リーグは17日、3試合が行われました。西武は1点を追いかける7回、ランナー2塁で代打・岸潤一郎選手がホームランを放ち逆転。さらにこの回ネビン選手にも2ランが生まれ追加点を奪いました。先発のワイナンス投手は6回2失点でNPB初勝利。敗れた日本ハムは3カード連続の勝ち越しはなりませんでした。ロッテと対戦したオリックスは1点リードの6回、先発の曽谷龍平投手が2アウトからデッドボールとヒットでランナーを出すと