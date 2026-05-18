「とにかく全編にわたって楽しい」と選考委員の方々を唸らせた第99回オール讀物新人賞受賞作がついに文庫化！【写真】この記事の写真を見る（3枚）由原かのん著『首ざむらい江戸妖かし綺譚』に収められた書評家・大矢博子さんによる「解説」を、全文掲載します。表題作、そしてバラエティに富む同時収録作「よもぎの心」「孤蝶の夢」「ねこまた」に共通するテーマとは？最新作『おりせ人形帖』につながる、由原ワールドの