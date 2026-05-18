「エンゼルス−ドジャース」（１７日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手が四回の第２打席で右前２点打を放った。２試合連続のマルチ安打で打率も・２５５へ上昇した。２死満塁での打席。ロドリゲスの初球、浮いたカーブをきれいにとらえ右中間に運んだ。一気に２人が生還し、大谷は２試合連続タイムリーで大きなリードを奪った。前日のゲームでも２点三塁打など状態が上がりつつある大谷。第１打席ではセンター右へ安