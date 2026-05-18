17日、北海道と東京でクマによる被害が相次ぎ、警察は警戒を強めています。17日の朝方、北海道・士別市の林道で山菜採りをしていた78歳の男性がクマに襲われました。クマは前足を振り上げましたが、男性がとっさにクマの鼻を殴ると立ち去ったということです。男性にけがはありませんでした。クマの体長は1.5メートルほどとみられていて、警察が警戒を強めています。一方、東京・奥多摩町では17日正午ごろ、ロシア国籍の男性（30代