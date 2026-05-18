トランプ米大統領＝15日、ワシントンのホワイトハウス（AP＝共同）【ワシントン、エルサレム共同】トランプ米大統領は17日、イランが戦闘終結に向けた合意へ「早急に動かなければ何も残らない」と再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告した。交流サイト（SNS）に投稿した。ニュースサイト、アクシオスは、トランプ氏が19日に安全保障担当高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えた。トランプ