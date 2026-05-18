北海道・江別警察署は2026年5月17日午後10時15分ごろ、脅迫の疑いで江別市に住む建設作業員の男（22）を逮捕しました。男は5月13日午後9時前、知人を介して電話で江別市に住む女性（21）に対し、生命・身体・財産に危害を加える旨を告知して脅迫した疑いがもたれています。5月13日午後11時30分ごろ、女性から「家をぶっ壊してやると言われた」と110番通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、男は女性と交際関係にある