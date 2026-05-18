札幌・白石警察署は2026年5月17日午後8時30分すぎ、暴行の疑いで札幌市白石区に住む自称・コンサルタント業の男（23）を現行犯逮捕しました。男は5月17日午後7時30分すぎ、自宅で妻（20代）の胸ぐらを掴む暴行を加えた疑いです。午後7時45分ごろ、妻から「夫を注意したら暴行された」と通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、2人は同居の夫婦で、男は当時酒を飲んでいたということです。調べに対し男は「間違いありま