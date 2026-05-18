菅野の力投にチームメイトたちも応えた(C)Getty Imagesロッキーズの菅野智之が現地時間5月16日、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発登板し、5回を2失点に抑え、今季4勝目を手にした。この白星が菅野にとって日米通算150勝目となり、プロキャリアで大きな節目となる勝利を記録している。【動画】歴史的ハイペースでHR量産！村上宗隆の豪快17号をチェックメジャー公式サイト『MLB.com』によると、この日の菅野は体調を崩