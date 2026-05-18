多士済々の陣容が揃ったスウェーデンにまさかの異論が、国内から飛んだ(C)Getty Imagesし烈なプレーオフを勝ち上がってきた北欧の雄は、チームケミストリーを重んじる陣容で世界の檜舞台に挑む。現地時間5月12日、スウェーデンサッカー協会は、来月12日の開幕が迫る北中米ワールドカップ（W杯）に臨む代表メンバー26人を発表。左足首の骨折で長期離脱していたエースのアレクサンデル・イサク(リバプール)を筆頭に、ビクトル・