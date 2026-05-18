All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、東京都在住42歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：さくらんぼ年齢性別：42歳女性同居家族構成：本人のみ居住地：東京都住居形態：賃貸雇用形態：正社員年収：600万円現預金：800万円リスク資産：450万円「定期預金は高金利かつスマホで完結するネット銀行を選択」現預金800万円は「生活費用の普