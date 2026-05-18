もともと悪かった体調が、外出先でもっと悪くなってしまって......。【衝撃の体験】「降りないほうがいい」。運転手の忠告を聞かず、車を出て歩き出した私。しばらくして分かった、言葉の意味ピンチに陥った高校生を助けてくれたのは、年上のお姉さんだった。京都府在住の40代女性（投稿時）・りのさんの体験談。＜りのさんからのおたより＞高校生の時に素敵なお姉さんに助けていただきました。高校2年の夏、期末テストの最終日に