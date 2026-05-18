『羽鳥慎一モーニングショー』などの玉川徹氏が、羽鳥慎一アナウンサーと共に、18日と25日放送のBS朝日『あなたの知らない京都旅』（毎週月曜後9：00）に出演する。【写真】玉川徹氏＆羽鳥慎一アナ、ミシュラン三つ星の京料理の名店へ今回、朝の情報番組でおなじみの名コンビが、スタジオを飛び出し、旅に出る。玉川氏が10年にわたり番組で共演してきた羽鳥アナへの感謝の思いを込めた“ご接待旅”で、テーマは「新しい京都