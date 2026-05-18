5月24日（日）東京競馬場で行われる、第87回優駿牝馬（G1・3歳オープン・牝・芝2400m）の登録馬は下記の通り。桜花賞馬スターアニス、距離伸びて良さそうなアランカール、今村聖奈鞍上で注目を浴びたジュウリョクピエロなど22頭がエントリー。【桜花賞】スターアニスが桜の女王に輝く22頭がエントリーアメティスタ55.0アランカール55.0アンジュドジョワ55.0ウィズクィーン55.0エンジョイドアスク55.0エンネ55.0ジュ