5月23日（土）京都競馬場で行われる、第33回平安ステークス（G3・4歳上オープン・ダ1900m）の登録馬は下記の通り。帝王賞など、交流重賞へ向けたステップでもある同レース。ジャパンダートクラシックを勝利したナルカミなど、有力馬が多数エントリー。【東京大賞典】戸崎「最後は反応し切れなかったです」2番人気ナルカミはまさかの6着19頭がエントリーアクションプラン57.0ヴァルツァーシャル57.0ヴァンヤール57.0キョウ