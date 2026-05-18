5月17日、盛岡競馬場で行われた11R・イーハトーブマイル（M3・3歳・ダ1600m）は、高橋悠里騎乗の2番人気、リアルライン（牡3・岩手・千葉博次）が快勝した。2馬身差の2着にイタズラベガ（牝3・岩手・菅原勲）、3着にブライオン（牡3・岩手・橘友和）が入った。勝ちタイムは1:39.2（良）。1番人気で村上忍騎乗、ジェイエルピット（牡3・岩手・佐々木由則）は、5着敗退。1着リアルライン高橋悠里騎手「前回はゲートで大きく出