グリーンまわりの罠のひとつバンカーは、入ってしまうと打数が増える可能性が高まる。 その可能性を低くする「必ず1打で出る」、さらには「ピンに寄る」ヒントとなる打ち方やテクニックをお教えしよう。 ヘッドを低く出したほうがミスなく確実に脱出できる 決めたポジションに向けて振り抜けばインパクトがゆるまず簡単に脱出できる。 バンカーショットはインパクトがゆるむと脱出できません