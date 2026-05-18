俳優の倉科カナが17日、自身のインスタグラムを更新。およそ6週間ぶりとなる更新となったが、まさかのハプニングに見舞われた。【動画】かわいすぎる！倉科カナ、久々インスタ投稿もまさか投稿は動画だったが、倉科は文面で「お久しぶりです。なんか音が取れてなかった、、、アテレコに使って良いよー笑。音楽入れてアップし直したからコメントくださった方、ごめんよー。またメッセージくれたら嬉しい」と投稿。ファンから