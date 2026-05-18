俳優の原菜乃華（２２）とＡＣＥｅｓの作間龍斗（２３）が映画「ないものねだりの君に光の花束を」（今秋公開）に高校生役でＷ主演することが１７日、分かった。汐見夏衛氏の同名小説が原作で、個性がない自分に嫌気が差している影子（原）が、同級生で大人気アイドルグループのメンバーの人気者・真昼（作間）と図書委員を担当することになり、真昼が誰にも打ち明けていなかった壮絶な過去を知る−という物語。原は「足りな