ハリウッドや世界で活躍するフランス人俳優のジャン・レノさん（77）が5月19日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】番組に出演するジャン・レノさんジャンさんはモロッコ・カサブランカで生まれ、フランスで舞台俳優としてキャリアをスタートさせた後、ハリウッドへと活躍の場を広げてきました。中でも、名匠リュック・ベッソン監督とタッグを組んだ映画「レオン」（