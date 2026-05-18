家を出た後、「ちゃんと戸締りしたかな？」「火の元は大丈夫だったっけ？」といった不安に襲われた経験は、誰でも1度はあるでしょう。スミアヤカさんがInstagramに投稿した作品『社会人の朝は忙しい』は、そんな日常のあるあるを切り取ったエピソードとして共感を集めています。【漫画】『社会人の朝は忙しい』（全編を読む）物語は、慌ただしい社会人の朝から始まります。急いで準備をして家を飛び出し、駅で電車を待っているとき