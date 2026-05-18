＜クローガー・クイーンシティ選手権最終日◇17日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーは、現在、最終ラウンドが行われている。〈連続写真〉インパクトは左足体重が正解？竹田麗央に見る飛ばしの“配分”8人が決勝に進んだ日本勢は、全員がラウンドを終えた。山下美夢有が7番パー5でのイーグルや、14番からの4連続バーディなど「64」のビッグスコアをたたき出した。トータル9アンダー・暫定3位とホ