＜全米プロ最終日◇17日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞今年のプロゴルファー世界一を決めるメジャーは、現在、最終ラウンドが進んでいる。【動画】完璧なライン読み松山英樹、イーグル奪取の瞬間松山英樹が、先ほど競技を終了した。首位との4打差を追いスタートし、2番でバーディが先行したが、そこからは出入りの激しい展開に。前半は4バーディ・3ボギーの「34」で終えたが、後半は11、12番、さ