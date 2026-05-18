＜クローガー・クイーンシティ選手権最終日◇17日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーは、現在、最終ラウンドが行われている。〈連続写真〉インパクトは左足体重が正解？竹田麗央に見る飛ばしの“配分”日本勢は8人が決勝に進出。山下美夢有が7番パー5でイーグルや、14番から3連続バーディを奪うなど、16番終了時点で5つ伸ばし、暫定3位タイで終盤に入っている。トータル8アンダーは首位と4打差と