◇米男子ゴルフツアー全米プロ選手権最終日（2026年5月17日ペンシルベニア州アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）首位と4打差の11位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は5バーディー、7ボギーの72で回り、通算イーブンパーで4日間を終えた。ホールアウト時点で28位。優勝は消滅した。競技終了後にはU―NEXTのインタビューに応じた。1問1答は以下の通り。――最終日は上を目指して、ということだったと思います。「頑