◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年5月17日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。初回に中前打を放つと、4回には右前2点適時打を放ち、2試合連続のマルチ安打となった。エンゼルス先発右腕ロドリゲスに対し、初回の第1打席は1ボールからの2球目、95マイル（約153キロ）の外角球を完璧にとらえ、中前へ運んだ。2点リードで迎えた4回2死