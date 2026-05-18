◇プロ野球セ・リーグ巨人1ー0DeNA（5月17日、東京ドーム）6試合ぶりのスタメンマスクとなった巨人の岸田行倫選手。自らのバットで、決勝点をたたき出すと、先発の竹丸和幸投手や中継ぎ陣ををうまくリードし、その1点差を守り切りました。「久しぶりのスタメンだったので、なんとか打つ方でも結果残したいなと思って打ちました。ちょっと前まで、チームも負けが続いていて、僕自身もスタメンも減ってきた中で、どこかでチャンス