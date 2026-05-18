GACKTが、フジテレビドラマ初出演にして月9主演という新たな挑戦に臨む。7月20日にスタートする『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』(毎週月曜21:00〜)は、嘘やハッタリで塗り固められた“真実”を、さらに巧みな“嘘”で暴き出す完全オリジナルのリーガルドラマ。唯一無二の存在感を放つGACKTが、つかみどころのない天才弁護士を演じる。GACKT○GACKT、敏腕弁護士×一級建築士の異色主人公にGACKTが演じるのは、敏腕弁護士で