俳優の今田美桜が、7月スタートのテレビ朝日の新ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』(毎週火曜21:00〜21:54)で主演を務めることが18日、わかった。テレビ朝日『クロスロード 〜救命救急の約束〜』○今田美桜、テレ朝7月期火曜ドラマで主演若き救命医で医師役に初挑戦同作は、映画『凶悪』(13)や『東京リベンジャーズ』シリーズ【21年〜）、『PJ 〜航空救難団〜』（2025年）などを手掛けた高橋泉氏の完全オリジナル脚本に