俳優の佐藤二朗が、20日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。佐藤二朗＝テレビ朝日提供4年前の同番組初出演時は「唯一貰った賞はNG大賞」と話していた佐藤。昨年公開された映画『爆弾』で演じた正体不明の中年男の怪演が話題を呼び、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞をはじめ、主要な映画賞を総ナメにした。現在57歳の佐藤が「俳優になる」と決めたのは小学4年生の時。しかし、