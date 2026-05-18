【モデルプレス＝2026/05/18】『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』（スターツ出版文庫）など、10代を中心に人気を誇る泣ける青春小説のヒットメーカー汐見夏衛氏の「ないものねだりの君に光の花束を」（角川文庫／KADOKAWA刊）が2026年秋に実写映画化することが決定。女優の原菜乃華、ACEesの作間龍斗がW主演を務める。【写真】22歳美人女優＆STARTOアイドル、W主演務める実写映画の原作◆「ないものねだりの君に光の花束