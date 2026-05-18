沖縄サントリーアリーナに、鳴り止まない地鳴りのような大歓声が響き渡りました！ 2026年5月16日（土）に開催された「りそなグループ B.LEAGUE チャンピオンシップ 2025-26」セミファイナル GAME2。西地区の宿敵・名古屋ダイヤモンドドルフィンズを迎えたこの大一番において、琉球ゴールデンキングスはクラブ史上最多となる「8,827人」の観客動員を記録いたしました。 これまでの最高記録だった20