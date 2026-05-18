「俺はこれまで母さんの面倒を見てきたんだ。家のほかには現金を１円ももらえないなんて、到底納得できない」「法定相続分は2分の1のはず。現金をすべて受け取ってもまだ足りない」80代半ばの母を持つ兄弟が、互いの言い分をぶつけ合う――。母の財産は総額3,000万円。決して資産家の話ではない。「相続でもめるのは資産家だけ」という思い込みこそが、最も危険な罠だ。家庭裁判所に持ち込まれる遺産相続調停の8割は、遺産総額5,