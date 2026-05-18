巨人は常勝を義務づけられている球団だ──と言われる。そんなジャイアンツのファンにとって満足できない勝率と順位であることは間違いないだろう。中日や広島のように勝率3割台というわけではない。とはいえ5月14日現在（以下同）、巨人の勝率は5割2分6厘で4位である。＊＊＊【写真を見る】190センチの長身に甘いマスク…まるでハリウッド俳優のような巨人「新4番」のイケメンすぎる素顔なかなか明るいニュースのない中、巨