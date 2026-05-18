近年、都心の再開発で建設される商業施設や、ショッピングモールを利用している人は薄々感じているかもしれないが、とにかく館内のどこに目的の店があるのかがわかりにくく、「迷う」のである。館内の通路は直線ではなく、ぐねぐねと曲がっていて、歩いているうちに方向感覚を失ってしまう。こうした「公園のような建築」は、「地域に対して開かれている」というのがウリで、「都市に緑を増やすことができる」「SDGs」などとい