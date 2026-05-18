「秋篠宮家に騙されたようなモノ」昨年9月、秋篠宮家の長男、悠仁さまは成年式を迎えられ、11月には秋篠宮さまは還暦を迎えられるなど、節目の一年に。ご一家のますますのご発展が期待される一方、ニューヨークで暮らす、長女・眞子さんも小室圭さんと幸せそうに子育てに励む様子が目撃されている。そんな中、ロイヤルファミリーへの信頼感を利用して、悪だくみを練る者が……。過去に億単位の被害を訴えられた詐欺師が、秋篠