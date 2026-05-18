ヤクルトで活躍した野球評論家・古田敦也さん（６０）が１７日放送のテレビ朝日系「浜田雅功とアスリート幸福論」（日曜・午後１時５５分）に出演。還暦を迎えての今後の野球人生について率直な思いを明かす一幕があった。トップアスリートとして活躍したゲストが人生を“幸福度”という独自の切り口で可視化した「幸福度グラフ」を作成。テレビ朝日に残る膨大な貴重映像をひも解きながらアスリートの栄光と挫折、そしてその裏