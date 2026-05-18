◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、佐々木朗希投手（２４）も先発した敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２点をリードした４回２死満塁の３打席目に右翼へ２点適時打を放った。２試合連続の打点で、２試合７打点となった。朗希は３回まで１安打無失点の好発進を切った。