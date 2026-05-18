元横綱照ノ富士の伊勢ヶ濱親方（34）がトンでもない金額をかけ、ド派手な新部屋を建てるといわれている。弟子への暴力で先月、2階級降格などの処分を受けたばかりだが、威勢の良さは相変わらずのようだ。後援会関係者に話を聞くと、あまりに異例な建設計画の全容が見えてきた。＊＊＊【実際の写真】元照ノ富士が手がける「25億円ビル」が建つのは…？“銭ゲバ”親方伊勢ヶ濱親方は“銭ゲバ”と陰口をたたかれることもあるほ