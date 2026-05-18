©ABCテレビ 山で生きる俳優・東出昌大が都会を生きる芸能人を招き入れ、1泊2日の野営生活をともに過ごしながら、ゲストのメンタルデトックスを目指す”野営ヒューマンドキュメント”『東出昌大の野営デトックス』。5月18日（月）深夜放送の第3回では、プロボクサーの那須川天心と競泳選手の瀬戸大也をゲストに迎える。 那須川は、2014年に15歳の若さでキックボクサーとしてプロデビューして以来