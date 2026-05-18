声優・豊田萌絵が、18日発売の『週刊プレイボーイ』22号（集英社）のグラビアに登場した。【別カット】“カルバン・クライン”カットを公開した豊田萌絵2012年に声優デビューを果たし、『響け！ユーフォニアム』（川島緑輝役）、『BanG Dream!』（松原花音役）、『声優ラジオのウラオモテ』（夕暮夕陽役 / 渡辺千佳役）など、さまざまな作品に出演。ニコニコチャンネルプラスでレギュラー番組『豊田萌絵 もえのひ』を毎月生配