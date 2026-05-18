【週刊ヤングマガジン 2026年25号】 5月18日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年25号」を本日5月18日に発売する。価格は510円。 今号の巻頭カラーには、最終章に突入した「ねずみの初恋」が掲載されている。 巻中カラーには「ひめごとかくしごと」と「だれでも抱けるキミが好き」が登場。「妹は知っている」