【「写らナイんです」8巻】 5月18日 発売 価格：594円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「写らナイんです」の8巻を5月18日に発売する。価格は594円。 本作はコノシマルカ氏が「週刊少年サンデー」で連載する青春ホラーコメディ。「アニメ化してほしいマンガランキング2026」の第4位、「次にくるマンガ大賞2025」コミックス部門の第4位に輝いている。 8巻で