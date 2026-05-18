【「魔王城でおやすみ」32巻】 5月18日 発売 価格：594円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「魔王城でおやすみ」の32巻を5月18日に発売する。価格は594円。 本作は魔王城に囚われた姫を主人公とした睡眠ファンタジーコメディ。熊之股鍵次氏が「週刊少年サンデー」で連載を行なっており、今年連載10周年を迎えた。 32巻では魔王城に度重なる悪夢を見せてきた